何妤玟、邵天成年初結束8年婚姻，離婚消息公開後，何妤玟14日召開記者會說明離婚心路歷程，她15日上JET節目《新聞挖挖哇》，訴說與前夫8年委曲求全的婚姻。兩人認識不到1個月就閃婚，前幾年處於熱戀期，但是2個女兒出生後，慢慢少了愛情的感覺，她提及每晚睡覺，都是一張大床女兒睡中間，兩人隔得遠遠的，夫妻之間的親密關係，都由她主動要求，老公從來不主動，讓她相當沮喪。

何妤玟產後沒多久，身材還很臃腫，有天穿著睡衣很邋遢，不小心把衣服塞進褲子裡，前夫竟從後面偷拍她的背影，還把照片傳給她說：「這就是藝人何妤玟，我的老婆，一度贊！」拿這張照片嘲諷她的身材走樣，讓焦慮瘦不下來的她當場崩潰，覺得老公怎麼這樣不體貼！

自從生完小孩之後，前夫就對她變得很冷淡，連話都懶得講，讓她一度覺得是不是自己變醜了前夫才變心，於是她那陣子去上節目通告，錄影完刻意不卸妝髮，穿著通告服裝回家坐客廳等前夫，希望得到對方稱讚，沒想到他回家連看都不看她一眼就進房去，讓她失望透頂。

何妤玟甚至想跟前夫約定，每天回家至少聊天15分鐘，分享一天生活，但對方斷然拒絕她，連15分鐘也不願意給她。何妤玟因此變得疑神疑鬼，甚至去老公車上蒐證是否有小三存在，才讓他變心，還去廟裡求神問卜，極力想挽回這段婚姻。

何妤玟透露兩人因為關係降到冰點，曾經尋求婚姻諮商的協助，諮商師請兩人看著對方敘述對彼此的感受，何妤玟分享，「即便大吵大鬧我還是愛你，老公還是當初我所愛的那個王子。」但沒想到邵天成卻冷回：「我對妳只是『孩子的媽』，對妳是敬重的愛。」

(中時 )