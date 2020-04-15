中興大學與美國合作，利用新策略開發抗冠狀病毒藥物。（中興大學提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎病毒全球肆虐，全球皆投入藥物開發相關研究工作，而中興大學基因體暨生物資訊所教授侯明宏研究團隊，與美國喬治梅森大學合作，提出以突變機率相對低的病毒核殼蛋白功能為目標的新穎藥物開發策略，有助於進行病毒複製而達到治療策略。研究成果於3月發表在醫藥化學領域重要國際期刊《藥物化學》(Journal of Medicinal Chemistry)，並獲選為該期期刊封面，至今下載數已達3千餘次，獲學術界高度重視。

侯明宏表示，冠狀病毒屬於RNA病毒，能透過快速的基因突變來逃脫藥物的毒殺，因此在對抗此類病毒時，常有藥物研發趕不上病毒突變的窘境。此次研究標的核殼蛋白，為冠狀病毒結合病毒遺傳物質RNA的重要元件。在病毒複製過程中，核殼蛋白的頭端可結合病毒RNA，同時搭配其尾端的聚合功能，形成RNA蛋白複合體，以利於病毒繁殖。核殼蛋白的頭尾兩端發揮正常功能，對於冠狀病毒的複製具有相當的重要性。

中興大學表示，侯明宏團隊和美國喬治梅森大學教授Kehn-Hall教授組成跨國研究團隊，一開始以中東呼吸症候群冠狀病毒的核殼蛋白為藥物開發模型，利用電腦大規模虛擬藥物資料庫篩選找出一小分子候選藥物 5-benzyloxygramine（P3），經實驗證實發現，可造成個別核殼蛋白頭端區域彼此交集在一起，此效應進而引發整個病毒核殼蛋白的嚴重聚集，使其失去致病能力，並達到抑制病毒複製效果，近期更證實對於冠狀病毒有廣效型和跨物種的抑制效果。

中興大學指出，侯明宏團隊也進一步發現，相較於現今有潛力的新冠病毒藥物如瑞德西韋，該小分子藥物作用於病毒獨有功能的核殼蛋白上不易突變的胺基酸位點，可以抑制跨物種的冠狀病毒；另外研究論文更提供了完整清楚的藥物與蛋白質分子結構作用機制，可作為藥物結構優化和改善藥物副作用的依據，這樣的結果說明，此設計概念將可作為開發抗冠狀病毒藥物策略。未來研究團隊會繼續和美國跨國合作，並與國內生技新藥公司華安醫學簽署合作開發備忘錄，進行抗病毒藥物的動物實驗和藥物最佳化。

中興大學表示，這項研究由中興大學基資所侯明宏教授所領導研究團隊所執行，團隊包含博士後研究員林珊夢、簡啟民，碩士生許家寧、王永勝等。亦感謝美國喬治梅森大學 Kehn-Hall 教授的研究團隊和林士超博士，中興大學獸醫病理生物學研究所吳弘毅教授、化學系羅順原副教授、同步輻射中心鄭友舜教授及中研院張中科博士合作執行，而研究經費由科技部和興大ENABLE計畫共同支持完成。

中興大學校長薛富盛表示，針對新冠病毒疫情，興大目前已有兩大科研成果，除今日發表的基資所研究論文外，獸醫學系副教授郭致榮上週也與中研院團隊，共同篩選出新冠病毒主要蛋白酶抑制劑，此強效蛋白酶抑制劑可在體外抑制新冠病毒複製，其中為最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。興大團隊將持續開發研究，對於全球日益嚴峻的疫情，貢獻一份心力。

(旺報 )