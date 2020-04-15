台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網搶攻母親節商機，專櫃化妝品預購會業績開紅盤，蘭蔻自4月初活動開跑至今業績成長高達5倍，其他專櫃品牌亦衝出3倍成長佳績，momo亦精選優惠專櫃彩妝保養商品推出優惠活動，希望能進一步刺激買氣，推升4月及5月業績。

momo網路購物2020年美妝保健營運維持優異的表現，1至3月每月業績持續雙位數成長，優於整體零售業營表現；近來因疫情，許多民眾減少外出採買，帶動「宅經濟」逆勢看漲，促發消費習慣轉往線上購物，同步推升momo母親節專櫃化妝品預購會的銷售成績，活動自4月開跑至今買氣年增達2倍，新客數則較去年同期成長約2倍。

隨著母親節商機發酵，富邦媒旗下通路momo購物網專櫃化妝品預購會業績開紅盤，去年進駐momo設立旗艦館的蘭蔻自4月初活動開跑至今業績成長高達5倍，契爾氏、資生堂、植村秀、伊麗莎白雅頓等專櫃品牌亦衝出3倍成長佳績。

看好母親節美妝保養買氣持續攀升，momo推出精選優惠專櫃彩妝保養商品等活動，以進一步提升買氣及業績。

(時報資訊)