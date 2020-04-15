近日福建廈門一名24歲女大生與家人失聯後遇害，死後更慘遭碎屍。她的家人之前與她通電話時，曾覺得有點異常，而女大生之後又留下一條蹊蹺訊息，家人發現之後隨即向警方報案，但最後還是得到不幸的消息。

據《澎湃新聞》報導，女大生的姑姑表示，3月10日家人打電話給女大生時，就已感受到異常，女大生之後留下的最後一條訊息更是奇怪。姑姑說：「當時她是用訊息回覆的，但明顯感覺出說話語氣和用詞等，都跟以前不一樣。」因此懷疑當時回訊的人不是女大生。更令人不解的是，女大生在當天晚上手機關機了，徹底失去聯繫。

女大生當時留下的最後訊息。（圖／翻攝自微博）

女大生失蹤後，家人就開始尋找，當時以為她被傳銷騙了。根據女大生發給家人手機定位顯示，她可能到過泉州惠安；家屬緊急向廈門、泉州警方報案。姑姑透露，女大生去年大學畢業，後來在廈門一個培訓機構上班，因此在廈門租屋。家人抵達租屋處時，發現女大生只帶有身分證和手機，其他的貴重物品並未帶走。

3月26日家人接到廈門市公安局刑警支隊的消息，說孩子已經不在了。她的姑姑從警方那得知，女大生的屍體在福建省龍巖市，不過家人至今未見到屍體，卻要他們簽死亡證明書，他們表示屍體都沒見著怎麼簽，便沒簽了。姑姑當時在警方提供的文書裡，看到「被碎屍」三個字，難過到根本不想接受這個事實。

據廈門警方通報，3月11日接獲女大生失聯，曾經暫住廈門，此後，廈門警方成立專案組全力偵查，並於3月20日將嫌犯鐘男逮捕。警方表示，嫌犯鐘男將女大生誘騙到其廈門一租屋處，使用女孩手機申請網路貸款後投注賭博網站，企圖償還其所欠賭債，事後擔心事情會東窗事發，才殺害對方。目前，嫌犯已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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(中時電子報)