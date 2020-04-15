華航因為運送口罩到國外，怕被誤為是中國大陸贈送，引發華航正名議題；民進黨主席卓榮泰今受訪表示，支持行政院長蘇貞昌提出的，「先改外觀、再來國內稱呼」；最重要是保護航權、依序進行。

卓榮泰指出，這次運送口罩，很感謝華航，這段時間包機口罩遞送，為國家做了很好的國民外交工作，至於「華航正名」問題存在已久，不止國內還有國外，台灣、中國的不同；他相信，行政院立法院會有充足討論。

他說，口罩是台灣人辛苦做出來，世界友人看的出來；至於華航外觀上，台灣形象要出來，一定會做的很好 。

(中時 )