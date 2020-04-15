張孝全在《誰是被害者》鑑識命案現場的焚屍。（Netflix提供）

王識賢飾演的刑警趕到焚屍案現場。（Netflix提供）

王識賢飾演的刑警趕到焚屍案現場。（Netflix提供）

許瑋甯飾演的社會線記者徐海茵，有幽閉恐懼症。（Netflix提供）

由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派巨星主演的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》30日開播，，15日該劇釋出「被害者現場篇」花絮，剖析王水溶屍、自焚令人怵目驚心過程真相，屍體擬真與仿真還原相當逼真，就連屍斑及屍體的骨頭都打造出屍駭的樣貌，甚至還呈現焦屍跪姿模樣，相當逼真。許瑋甯透露，拍攝時第一次看到溶屍畫面，當下覺得很反胃、很噁心，心想：「天啊！怎麼做得那麼真！」她打開一張照片就不看了，「想要把這樣噁心反胃的真實反應，留到正式拍攝時真實呈現」。

許瑋甯打趣說，張孝全見到比較多溶屍，自己只看到照片，直呼劇組的美術做得太好！製作人湯昇榮表示，「《誰是被害者》王水溶屍案參考自轟動台灣一時的清大王水事件，而劇裡採用其溶屍概念以及燃屍在特效化妝的處理上，由金鐘美術儲旭精心製作，絕對讓大家視覺驚艷，堪稱是台灣在電視戲劇呈現上一大突破。」

王識賢在《誰是被害者》飾演性格火爆的刑事局偵三隊隊長，談及劇中見到許多屍體會感覺毛毛的或背脊發涼？他透露一場去第二殯儀館拍攝驗屍的過程，當下有在心裡默念「我們今天是來工作的，若有打擾的地方對不起」，拍完後還跑去廟宇拜拜，並到人多的地方走一走，避免把晦氣帶回家。不過王識賢認為，不做虧心事不怕鬼敲門，「心存正念很重要！」飾演鑑識人員的張孝全透露，自己融入在角色狀態裡，透過鑑識過程必須理性了解和理解這些亡者的死因，因此不會有覺得可怕的念頭產生。

許瑋甯也自曝她飾演的嗜血記者徐海茵，有幽閉恐懼症，無法身處在太密閉的空間，「所以只要在車上，車窗一定都是打開的」。監製曾瀚賢讚賞許瑋甯對角色的付出，透露這角色的童年曾經歷痛苦回憶，所以觀眾可以發現當她身處密閉空間時，會有去開窗的小動作，這些都是許瑋甯為角色賦予的厚度。

(中時 )