金門某所學校12日有學生發現放在桌上的2絨布娃娃遭竊，向教官反映後，查出竟是校內資深獲優良教師榮銜的謝姓老師所為，謝姓老師向學生道歉，稱因見絨毛娃娃可愛，想回去給孫女玩，事後再以2000元向學生購買。

該校校長表示，明天將召開考核委員會，研議對謝姓教師懲處。校長說，事後學生表示願將絨毛娃娃送給老師，但謝姓老師堅持花錢買下，並當場向同學道歉。

(中時 )