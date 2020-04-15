金門優良教師偷學生絨毛娃娃 認錯出錢買 14:072020/04/15 中時 王揚傑 、 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門某學校傳出老師偷走學生放在教室書桌上的絨毛娃娃。（李金生攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門某所學校12日有學生發現放在桌上的2絨布娃娃遭竊，向教官反映後，查出竟是校內資深獲優良教師榮銜的謝姓老師所為，謝姓老師向學生道歉，稱因見絨毛娃娃可愛，想回去給孫女玩，事後再以2000元向學生購買。 該校校長表示，明天將召開考核委員會，研議對謝姓教師懲處。校長說，事後學生表示願將絨毛娃娃送給老師，但謝姓老師堅持花錢買下，並當場向同學道歉。 (中時 ) #老師 #學生 #娃娃 #謝姓 #絨毛娃娃 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免群聚 東華大學祭禁酒令 學生會反彈 04:102020/04/11 生活新聞 金光堅持《群俠》完美 首席繪師修到手軟 04:102020/04/11 娛樂新聞 大專院校約6成老師50歲以上 11年來最高 12:342020/04/12 生活 24小時不停學 中山工商地理師為學生隨時解惑 17:302020/04/12 生活 地理老師愛科技 24小時解惑 04:102020/04/13 地方新聞 6歲女童娃娃車上爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴色舅舅 10:302020/04/13 社會 女騎士慘死家人等不到共進晚餐 肇事司機5萬交保 17:512020/04/13 社會 湖北國小楊瑞泰老師 是老師也是一個很「彰化」的小說家 18:102020/04/13 生活 牛爾老師美白新作 真正有效掃除黑勢力看得見透白升級 11:462020/04/14 美妝 疫情讓老師好忙 Google 分享遠距教學資源與技巧 12:492020/04/14 科技 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 小燈泡媽淚崩無用 王景玉逃死定讞 - 社會 藝人孫協志突然現身北檢 親自控告他侵占 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 5年級女童遭情緒勒索 父查手機赫見裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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