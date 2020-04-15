國際貨幣基金（IMF）14日調降台灣經濟成長率預測值至負4%，國發會今天表示，認為IMF嚴重低估台灣經濟成長率，對於IMF沒有掌握完整數據做的推估並公布，深表遺憾。財信傳媒董事長謝金河更直言，這些預測機構的數據「看看就好」。

謝金河在臉書發表「「誇張的預測最後都會槓龜！」一文指出，在巨大變動的年代，從事經濟預測就不是一件容易的事，這兩年他非常努力把國內各經濟研究機構在每年年底或年初所進行的預測值拿出來比對，結果發現這兩年台灣的經濟成長率從來沒有人猜對，連央行也都沒有看對過，跟數字貼得較接近的只有中央研究院，而且每年的預測值都比實際的數字差很多。

此外，國際機構對台灣經濟預測，過去猜對的也很少，像去年標普猜台灣經濟成長率會是四小龍最後一名，結果台灣拿到第一名。因此，這次IMF的預測，大家看看就好，不用太認真。因為經濟學家通常會受到當下環境的影響，把短期因素當成長期趨勢來看，像末日博士魯比尼看世界經濟，就像世界末日般；最近柏南克也預測美國第二季GDP可能是負30%，大家把所有最悲觀的情緒全部投射出來，當然，美股也在瞬間暴跌逾萬點。

謝金河說，像美國九一一恐怖攻擊或金融海嘯，到這次疫情帶來的大災難，這種短期突如其來的巨大效應衝擊，一定會產生巨大破壞力，這時候的預測通常都不會準確，因為人容易受情緒影響。也許再過兩個月，這些悲慘報告又會再修正。地球會有修補的能力，各國政府也會有應變力，這時的預測像股市忽而大漲，忽而大跌般，充滿了波動，帶來危機，也會創造大機會。大家等年底再來看國際貨幣基金組織到底數字準不準即可！

(中時電子報)