【現場直播】世衛13點回擊台灣廣告 外交部長吳釗燮最新回應｜2020.04.15

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），近日指責台灣對他進行人身攻擊，對此，台灣設計師聶永真、網路紅人阿滴等人，近日募資2千萬，14日在紐時刊登全版廣告反擊譚德塞。

對此，WHO在今日提出13點反擊，強調WHO數十年以來一直與台灣的衛生當局保持定期技術交流。

而今日，外交部長吳釗燮出席醫療用品捐贈儀式，預估將對此議題做出回應。

儀式後的午宴座位也遵照防疫規則拉開距離。(陳怡誠攝)

外交部15日舉行太平洋4友邦醫療口罩捐贈儀式，由政務次長徐斯儉主持，帛琉共和國、馬紹爾群島共和國、諾魯共和國及吐瓦魯國等使節出席受贈。(陳怡誠攝)

政務次長徐斯儉（中）主持，帛琉共和國駐台大使歐克麗（左二）、馬紹爾群島共和國駐台大使艾芮瓊（左）、諾魯共和國駐台大使凱法斯（右）及吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（右二）出席受贈。(陳怡誠攝)

(中時電子報)