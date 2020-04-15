影》世衛回擊台灣廣告 吳釗燮喊話：會以行動證明台灣不缺席 14:092020/04/15 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】世衛13點回擊台灣廣告 外交部長吳釗燮最新回應｜2020.04.15 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），近日指責台灣對他進行人身攻擊，對此，台灣設計師聶永真、網路紅人阿滴等人，近日募資2千萬，14日在紐時刊登全版廣告反擊譚德塞。 對此，WHO在今日提出13點反擊，強調WHO數十年以來一直與台灣的衛生當局保持定期技術交流。 而今日，外交部長吳釗燮出席醫療用品捐贈儀式，預估將對此議題做出回應。 儀式後的午宴座位也遵照防疫規則拉開距離。(陳怡誠攝) 外交部15日舉行太平洋4友邦醫療口罩捐贈儀式，由政務次長徐斯儉主持，帛琉共和國、馬紹爾群島共和國、諾魯共和國及吐瓦魯國等使節出席受贈。(陳怡誠攝) 政務次長徐斯儉（中）主持，帛琉共和國駐台大使歐克麗（左二）、馬紹爾群島共和國駐台大使艾芮瓊（左）、諾魯共和國駐台大使凱法斯（右）及吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（右二）出席受贈。(陳怡誠攝) (中時電子報) #WHO #對此 #13 #台灣 #廣告 也許您會感興趣 推薦閱讀 集資登《紐時》廣告嗆譚德塞 她不看好：沒別招了是不是 15:332020/04/11 娛樂 《Pokémon GO》公布GO對戰聯排行榜 4／12推出對戰日活動 07:092020/04/12 科技 13檔面面俱到 突圍先鋒 04:102020/04/13 證券．權證 蘭嶼民宿合法化 6月底擬增至13間 04:102020/04/13 地方新聞 新冠肺炎打亂市場 數位廣告出現變化 11:362020/04/13 財經 滬指收跌13點 兩連跌 16:232020/04/13 財經 印尼疫情加劇 總統佐科威宣布國家災難 23:512020/04/13 國際 13歲少女小腹凸起驗出懷孕 孩子的爸竟只有10歲 14:472020/04/14 國際 台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應 05:492020/04/15 國際 世衛13點聲明回應台灣廣告 綠委痛批：沒救了 11:112020/04/15 政治 政治熱門新聞 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 陳柏惟嗆「華航該做這事」網傻眼：真可憐啊... - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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