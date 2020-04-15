新冠肺炎在全球肆虐，但相較於全球有幾十個國家都已篩檢超過10萬名國人(有的國家甚至篩檢超過百萬人了)，中華民國目前只篩檢了近5萬人，快篩試劑遲遲未能上市是主因之一，國民黨立委蔣萬安今天質詢時質疑，南韓一個月就核准四種快篩試劑，德國、美國、新加坡也快速的上市快篩試劑，然而在國內他3月18日就予以質詢，如今還是沒看到快篩的進展。對此食藥署署長吳秀梅表示，已有一案快篩試劑獲核准，正從事相關測試中。

蔣萬安今天立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時首先詢問，是否對於機場返台民眾全面普篩？衛福部次長薛瑞元表示，普篩不一定是最好的策略，陰性數量將很大，但這當中有人未來可能轉為陽性。蔣萬安表示，衛福部擔心偽陰性，但其他國家也在對機場入境者普篩，這樣可以先抓到一些陽性的，對於陰性的，照樣加以居家檢疫14天，並非驗出陰性後就不管，因此這不構成拒絕對入境旅客全面普篩的藉口。

薛瑞元回稱，在第一次入境當天就全面攔下，相較於只先攔一些人，剩下的人居家檢疫過程有症狀再找回，效果是一樣的。蔣萬安反駁，指出華航從紐約飛回的CI011航班，確診者不斷增加，3百多旅客中已有11人確診，當初該機入境時只有5人有症狀當場採檢，其他人回家居家檢疫，結果確診人數一直增加，衛福部長陳時中如今表示要對同班機旅客全採檢，等於是亡羊補牢，既然如此，為何不像外國在機場就先篩？薛瑞元表示這可以考慮。

蔣萬安提醒，這些國人入境後政府不知道他們會不會接觸到人(之前曾有居家檢疫者邀朋友到家裡或甚至自己偷跑出門的案例)，他請問如今一天入境旅客有多少？薛瑞元表示一千左右。蔣萬安指出，4月14和15日兩天都各只有4班從歐美飛來的航班，我們的檢測量能足以對入境者普篩，日本成田機場就對入境者全面普篩。

薛瑞元坦言如果量能夠這是可以考慮的方向，針對高風險地區回國的做怎樣處理，包括是否增加普篩，還有後面的隔離措施，蔣萬安提到需要居家檢疫，但如果有高比例違反居家檢疫規定出門，風險就變高，所以配套是如何落實居家檢疫，衛福部也在讓返國民眾往防疫旅館集中，減少他們亂跑情況，這要一起搭配。

蔣萬安接著指出，行政院4月13日召開醫藥防疫科技研發記者會，宣布預計投入21.6億資金進行醫藥防疫科技研發，當中有11.9億用於提升檢驗量能，但預計量產時間都要等到七、八月，反觀其他國家，南韓一個月核准四種快篩試劑， 美國3月27日推出檢測工具，5分鐘就可檢測出是否感染新冠肺炎，德國也在4月推出快篩設備，兩半個小時可得知結果，準確率95％，新加坡的快篩產品最快也可在四月上市，準確率95％，十分鐘測出，其他國家都這麼超前，他3月18日就質詢過快篩議題，如今還是沒看到快篩的進展。

對此食藥署署長吳秀梅表示，目前送到食藥署的快篩有三件國產的，超過40件是進口的，有一案已經核准，正在測試中。

(中時 )