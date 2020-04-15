新竹市文化局演藝廳外牆修繕工程自即日起開始施工，施工單位架設圍籬範圍自演藝廳大門口起至竹影城跡廣場止，並將局部區域封閉，請民眾留意步行動線指引，工程預計在8月完工。

文化局表示，為提升演藝廳硬體設施，文化局於2019年獲文化部前瞻基礎建設「藝文展演場館升級整建計畫」補助1700萬元，改善演藝廳外牆水泥中性化、老舊石材脫落等問題，以提升場館公共安全並提供市民更舒適、友善的場館使用環境。

昨天起，演藝廳「藝文展演場館升級整建計畫」工程將進行外牆石材補強及汰換劇場布幕及燈光影音系統等老舊設備，預計8月完工，洽公或觀展民眾可由演藝廳大門廊道進出，或依場館服務人員引導行走動線。

另，軟體部分將配合硬體修繕同步更新，並導入藝術總監規劃辦理藝術教育方案，遴選各類優質專業的表演節目，以拓展市民藝術欣賞視野，落實藝術教育扎根工作。

文化局提醒，演藝廳外牆修繕工程施工期間，請民眾勿接近工區圍籬，也請經常在文化綠廊運動休閒民眾留意步行動線指引，以維護自身安全。詳情請洽1999市民服務專線。

(中時 )