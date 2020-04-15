彰化線西塭仔漁港附近泥灘地， 15日上午8時，第三岸巡隊塭仔安檢所及鹿港巡邏站救援人員在廣袤潮間帶，發現受困阿伯在距岸約1公里，身陷泥灘地及胸，動彈不得，動員怪手救起。（第三岸巡隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化線西塭仔漁港附近泥灘地， 15日上午8時，第三岸巡隊塭仔安檢所及鹿港巡邏站救援人員在廣袤潮間帶，發現受困阿伯在距岸約1公里，身陷泥灘地及胸，動彈不得，動員怪手救起。（第三岸巡隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化線西塭仔漁港附近泥灘地， 15日上午8時，第三岸巡隊塭仔安檢所及鹿港巡邏站救援人員在廣袤潮間帶，發現受困阿伯在距岸約1公里，身陷泥灘地及胸，動彈不得，動員怪手救起。（第三岸巡隊提供／吳敏菁彰化傳真）

太會挖了！阿伯潮間帶挖赤嘴陷泥淖挖土機挖起救命

彰化線西塭仔漁港附近泥灘地， 15日上午8時，第三岸巡隊塭仔安檢所及鹿港巡邏站救援人員在廣袤潮間帶，發現受困阿伯在距岸約1公里，身陷泥灘地及胸，動彈不得，越掙扎竟是越陷越深，眼見無法以人力脫困，安檢派遣挖土機，順利將受困阿伯挖起來，救了一命。

這名阿伯利用退潮時機至潮間帶挖赤嘴，以為退潮沒關係，越挖距離岸邊越遠，卻沒想到泥灘這麼黏人，雙腳踩入竟然拔不起來了，陷入險境，幸好漲潮前，被即時發現，阿伯直呼感謝。

阿伯被埋入泥濘滿是驚惶，眼見潮間帶闊茫茫，四下無人，心想這下完了，還好安檢即時救援，塭仔安檢所所長少校陳品碩看到老伯受困，認為事不宜遲，當機立斷，通知附近重機具廠商派遣挖土機至現場協助救援，順利將受困民眾平安帶回岸邊，初步檢視阿伯無外傷無需就醫治療。

第三岸巡隊呼籲，民眾至海邊遊玩時多注意自身安全及漲退潮時間，並呼籲若在海岸若發現任何需援助之情事，皆可撥打海巡署118免費報案專線。

(中時 )