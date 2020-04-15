新冠肺炎疫情全球肆虐，掀起全球新藥研發風。中興大學基因體暨生物資訊所教授侯明宏研究團隊，15日發表與美國喬治梅森大學合作，提出以突變機率相對低的「病毒核殼蛋白」功能為目標的新穎藥物開發策略，篩選找出候選藥物-「5-benzyloxygramine」（P3），近期證實對冠狀病毒有廣效型和跨物種的抑制效果。

上述研究結果，說明此設計概念，將可作為開發抗冠狀病毒藥物策略，未來研究團隊會繼續和美國跨國合作，15日並與國內生技新藥公司華安醫學（6657）簽署合作開發備忘錄，進行抗病毒藥物的動物實驗和藥物最佳化。 台美提出以突變機率相對低的「病毒核殼蛋白」功能為目標的新穎藥物開發策略成果，3月發表在醫藥化學領域重要國際期刊《藥物化學》(Journal of Medicinal Chemistry)，並獲選為該期期刊封面，至今下載數已達3千餘次，廣獲學術界高度重視。

相較現今最有潛力藥物-「瑞德西韋」，該團隊發現小分子候選藥物「5-benzyloxygramine（P3）」作用在病毒獨有功能的核殼蛋白上，不易突變的胺基酸位點，可抑制跨物種的冠狀病毒，也有不錯效果；另更提供了完整清楚的藥物與蛋白質分子結構作用機制，可作為藥物結構優化和改善藥物副作用的依據。

侯明宏強調，冠狀病毒屬於核糖核酸（RNA）病毒，能透過快速的基因突變，來逃脫藥物的毒殺，因此在對抗此類病毒時，常有藥物研發，趕不上病毒突變的窘境。此次研究標的「核殼蛋白」，為冠狀病毒結合病毒遺傳物質RNA的重要元件。

為研究新穎藥物開發策略，侯明宏透露，興大團隊和美國喬治梅森大學Kehn-Hall教授的研究團隊，一開始以中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）的核殼蛋白，為藥物開發模型，利用電腦大規模虛擬藥物資料庫，篩選找出一小分子候選藥物-「5-benzyloxygramine」（P3）。

候選藥物P3，經實驗證實，可造成個別核殼蛋白頭端區域彼此交集在一起，此效應進而引發整個病毒核殼蛋白的嚴重聚集，使其失去致病能力，並達到抑制病毒複製效果，近期更證實對於冠狀病毒有廣效型和跨物種的抑制效果。

興大校長薛富盛表示，針對新冠肺炎疫情，興大目前已有兩大科研成果，除15日發表的基資所研究論文外，獸醫學系副教授郭致榮，上周也與中研院團隊，共同篩選出新冠病毒主要蛋白抑制劑，此強效蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中為最好的抑制劑，對比已知的抑制劑強10倍。興大團隊將持續開發研究，對於全球日益嚴峻的疫情，貢獻一份心力。

該研究成果，是由興大基資所教授侯明宏所領導研究團隊所執行，團隊包含博士後研究員林珊夢、簡啟民，碩士生許家寧、王永勝等人。該研究團隊也分別感謝美國喬治梅森大學教授Kehn-Hall的研究團隊和林士超博士、中興大學獸醫病理生物學研究所教授吳弘毅、化學系副教授羅順原、同步輻射中心教授鄭友舜，及中研院博士張中科合作執行，而研究經費由科技部和興大ENABLE計畫共同支持完成。

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