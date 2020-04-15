由于正總監製、惠楷棟執導，黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演民國情感大戲《鬢邊不是海棠紅》播出過半流量口碑創佳績，尹正飾演的商細蕊是個愛吃的名旦，上舞台前大啃豬蹄膀，下舞台還要大吃大喝犒賞自己，導演見尹正變胖，封他「小胖子」外，還將此梗延續劇裡，讓佘詩曼虧「唱旦的胖了身子還能看嗎？」尹正只能吃鱉的默默回「那是不太能看」。

尹正、黃曉明友情戲裡延續戲外，尹正大肆讚揚黃曉明認真努力、口碑好，對尹正而言：「在劇組裡就像大哥哥般照顧我，拍完後他比想像中更美好」兩人平常私下會發微信，劇開播傳訊息給黃曉明：「我被網友講又醜又胖像你二姨」，黃曉明聽了哈哈大笑回：「你就認了吧，天生是個小胖子」。

尹正飾演的京劇名角商細蕊，扮相深受觀眾讚賞，演出十套以上京劇樣貌，劇中和黃曉明飾演的程二爺間的情誼，兩人相知相惜引起網友許多共鳴。本週劇情講述商細蕊好不容易遇見親妹妹，卻因為遲了一步，只能將真相深埋心裡；由檀健次飾演商細蕊劇中好友陳紉香，因受害腿斷與女友分離壓垮心中最後一根稻草而自殺；甚至商細蕊自小一起長大、由李春嬡飾演的小來，為救一個被日軍意圖淩辱的女孩慘遭殺害，尹正動容演技，讓網友們不捨哭成一遍。

總監製于正見佳績感動說：「時至今日，值了！我感覺很滿足。」憶起當時籌備遭反對，硬著頭皮咬牙說服，感謝尹正、黃曉明、佘詩曼等演員們的支持貢獻，更感謝導演惠楷棟從《延禧攻略》到《鬢邊不是海棠紅》的精湛實力。《鬢邊不是海棠紅》每週五至週一20:00愛奇藝台灣站全網獨播。

李春嬡飾演商細蕊的精神支柱領便當惹哭眾人。（愛奇藝台灣站提供）

佘詩曼虧尹正唱旦胖了能看嗎。（愛奇藝台灣站提供）

黃曉明叫尹正認了天生是個小胖子。（愛奇藝台灣站提供）

尹正被笑醜又胖像黃曉明二姨。（愛奇藝台灣站提供）

《鬢邊不是海棠紅》劇情開虐眾網友喊遭逼哭。（愛奇藝台灣站提供）

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