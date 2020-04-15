新冠肺炎疫情全球蔓延，《聲林之王》第一、二季的眾多歌手，日前分批進錄音室獻聲，一同為社會以及前線醫護等防疫人員打氣，合唱〈黑夜總會過去〉，鄭可強表示：「我小時候就很夢想做這件事，一群音樂人為時事做貢獻，特別溫暖。剛出道就能參與這個行動，覺得蠻榮幸的！」

歌曲集結《聲林之王》第一、二季共41位歌手，包含劉學甫、蕭名棻、吳東翰、安懂、陽紹傑、陳忻玥、黃于齊、葉柔、馮玟璇、曾韻璇、徐樂芸、賴珮如、嘪瑋鵬、曹策勛、陳瑽、韋喆、張孟權、李佳歡、許淨淳、吳霏、林怡廷、六艾司、林茉曦、艾文、陳央、陳守恩、鄭可強、贊薇、許維芳、張宸安、呂學翰、吱吱、李芷婷、張若凡、陳思綾、Gail、李艾薇、柯政宏、盧子杰、楊碧琪與樂梓酉。

《聲林之王》獻唱傳遞正能量。（量子娛樂提供）

該曲主製作人為蕭名棻，歌詞中提及，因疫情造成人與人之間的疏遠，並帶來各種恐懼與不安的消息，但相信雨後會天晴，黑夜總會過去，「或許我們暫時沒能見，但距離使我們都安全，讓陽光照亮恐懼的影子改變世界」，眾人最後大合唱，場面感人，「相信愛總有意義，那些傷口總能痊癒，陽光會照進大地，溫暖著我的心，和你一起迎接自由呼吸。」

(中時 )