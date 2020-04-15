剛進入技術分析教學領域的時候，我一直以為大部分人跟我一樣，對於技術分析的要求是要找股價「會漲的那一段」，但是真正面對要學習的投資人後，才發現原來大部分人要的不只這一點。人們要的還有「買低」、「賣高」、「預測未來」、「買了要盡快漲」、「賣了就不能再漲上去」跟「短線要賺波段也要賺」。

你覺得很意外嗎？我一開始也很意外，但這是真的，人們普遍不承認，但行為上就是基於這些想要而學。但是市場最後賺錢的只有少數人，證明了大多數人都有的想法，幫助不了獲利，也改變不了結果。

舉個例子來說：「買點重要還是賣點重要？」很多人相信「會賣才是師傅」這種投顧語言，其實買點才是真正的關鍵要點。

型態學說「突破買進」，既然突破了表示當天是上漲的，偏偏只願意買低的心態，所以永遠都沒有做到這個要點，奇怪的是，很多投資人在股市裡這麼久，卻都沒有發現自己知道卻「沒有買在突破過」的原因是什麼呢？因為沒有那種「跌」的突破。

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買點有三種

盤整格局買在突破、多頭趨勢買在攻擊，原本買點的定義就是如此，但若加入了價值投資、或者非買不可的理由，就要買在低檔，不得已只好多一個「空頭趨勢買在趨勢改變」，這句話意思是：真的遇到非買不可的狀況，那至少也得等空頭趨勢結束再進場。

只可惜，這個不得已卻變成了投資人的首選。

買股票本來的目的，應該是為了買會漲的，卻漸漸的變成想買「跌完了」的，「買低」習慣當然不好，但人性改變不了；股價跌到地板，不再跌了你也買到了，但是如果三個月都不漲，這會是你要的嗎？很多人沒想過這個問題。

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買進之前需要評估的事

股價不漲就是嚴重的問題，就不應該買來慢慢等待，這也表示，看不到資金有拉抬力量的股票，不應該持有，並不是買低就好。

什麼是資金拉抬股價的障礙呢？就是「過去的套牢賣壓」。因為解套就會想賣，這是無法避免的人性，所以，攻擊資金得面對「賣壓是確實的存在」，賣壓化解也是突破買進所依循的基本原理。

買在攻擊的意義就是看到了拉抬力量才進場，既然都看到了拉抬，也不可能會是「低」，但人性不敢追高，直接忽略飆股的必經之路就是「創新高」，也沒認真思考過「飆股一開始自己不敢買，卻又看著連飆五根都沒持有」這個問題該怎麼解決，只一廂情願的「等待解套」跟下次繼續「低檔找機會」。

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空頭趨勢買在趨勢改變的觀念

看到股價從最低點反彈，人們往往以為自己錯過了機會，所以漸漸忘了「趨勢是價格裡最重要的事」，於是選擇空頭格局也要來找機會，等到破底再來後悔。其實回顧過往三年多頭，你認為真正從股市裡賺到大錢的人，都是在104年的7203點那天進場的嗎？還是等空頭結束後才順勢而為的人呢？

如果，你是一個解套會賣股票的人，那麼，空頭趨勢絕對不是你進場交易的時機。

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本文由林家洋轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)