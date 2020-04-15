美國總統川普，由於不滿世衛組織秘書長譚德塞處理疫情失當，宣布暫停贊撥款引發議論，此舉讓譚德塞放下身段向美國喊話，希望川普不要撤資，對此知名作家御姊愛分析此事3大走向，但不論結果為何，最終川普都將大獲全勝。

御姊愛表示得知川普暫停贊助WHO後，大讚這步棋走得高招，也分析出未來三種可能走向，第一是WHO軟化道歉或換理事長，除了能維持原本經費規模，讓所有計畫繼續執行之外，也能夠讓川普防疫工作不夠迅速缺失有台階下，第二就是WHO不道歉，改跟友好的大陸和其他國家募款，此時若大陸大筆一捐，更加坐實川普對WHO親中指控，讓各國可能隨之反彈，第三則是WHO私下跟美國協議，釋出更多計畫和職位主導地位，讓美國獲得更多實權。

御姊愛表示這三種走向無論結果為何？最後勝利的贏家都是川普，屆時大家或許可以倒數譚德塞常出現的時間，對此分析讓多數網友直呼有理，大讚太欣賞川普的作為。

(中時電子報)