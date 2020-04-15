美股道瓊指數大漲逾550點，台股今天開高走高，台積電(2330)率領電子股上漲領軍，金融及傳產股助攻，收盤大漲114點至10447點，回補3月13日的空方缺口，並突破10400點關卡，全日成交值大增至1911億元。尾盤台指期結算，拉高結算。台股今日表現相對日本、陸、港股等亞股強勢。

雖摩根大通和富國銀行公布的財報令人擔憂，但傳出川普政府將開始放寬防堵新冠肺炎疫情的封鎖措施，周二美股大漲。周二美股上漲，漲幅介於2.39至4.44%，美股四大指數強彈。APPLE上漲5.05%，TESLA上漲9.09%，台積電ADR上漲3.86%。

台積電美國存託憑證(ADR)漲約3.9%，帶動台積電今天股價延續強勁走勢，一度達288.5元，漲3.5元，漲幅逾1%。股王大立光(3008)股價則在平盤附近震盪收黑。

日本被動元件廠村田製作所(Murata)在日本島根縣出雲市工廠，再傳有員工確診武漢肺炎，暫時停工，市場人士看好台灣廠商可望受惠轉單。被動元件廠華新科(2492)產能幾乎滿載，訂單能見度達第3季，預計第2季擴產10%至15%。今股價領漲，國巨(2327)也震盪走揚。

台股今日除了電子股由台積電領軍上揚，金融股也連日助攻，國泰金(2882)、中信金(2891)等今早股價續揚；傳產股今日也一吐悶氣，汽車股裕隆(2201)、中華車(2204)上攻，飯店績優生晶華(2707)股價強攻漲停。台股今日由電金傳合力，攻上10420點之上，回補3月13日的大跳空缺口，也創下3月13日以來新高。

台股今日電子族群以車電表現最強勢，包括同致(3552)、為升(2231)等股均漲停。

冠狀病毒疾病疫情威脅經濟，3月全球股市劇烈波動，台股於3月19日盤中創下8523點新低，19日台股收盤指數為8681.34點。國安基金獲授權最快3月20日起進場護盤，國安基金提振信心加上美股一路猛漲激勵，到了3月底台股已升至9708.06點，4月中台股並收復萬點關卡，今日攻上10400點之上。今尾盤台指期結算，順勢於高檔結算。

周二外資大買台股約150億元，台股今日量價齊揚，目前在所有短期均線之上。明天下午，台積電舉行法說會將是攸關台股後市的關鍵因素。

(時報資訊)