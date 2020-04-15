台船(2208)今日與興達海洋基礎公司簽署沃旭大彰化案水下基礎轉接段(Transition Piece，TP)鋼構供應合約，將由興達海基委託台船供應TP鋼構，以建造離岸風場需用管架式水下基礎(Jacket Foundation)。

TP鋼構安裝於風機水下基礎最上部，其結構設計特色除需要能精準對接上部風機塔身外，更要能在承受風機運轉時的惡劣環境力下維持鋼結構的穩定性，是整座水下基礎極關鍵的重要部件。因此TP鋼構的產製需要極高的組裝品質及焊接工藝，對供應商工程管理及焊工技術的要求非常高。

台船以重型機械組裝及各式船艦製造經驗，在民國108年8月7日爭取到興達海基沃旭大彰化案第一階段二座TP鋼構案，預計將在今年5月初交貨，此為台灣第一批離岸風電商用的TP鋼構，證明我國已達到歐洲風電鋼構生產水平，台船也獲選為興達海基公司TP鋼構供應商。

台船配合政府發展離岸風電產業政策，以離岸風電的鋼構基礎供應商自許，已陸續投資各項硬體設備；包括108年1月11日即完成風電重件碼頭，可用於重型鋼構出貨；離岸風電水下基樁一貫化作業產線已於今年1月15日正式投產，未來將大批量供應離岸風電所需之基樁；TP鋼構第一階段廠房已於108年7月完成設置投產，TP第二階段廠房預計今年7月完工，配合台船內部大量培訓並取得證照資格的高級焊工，屆時台船的TP鋼構將進入量產階段。

(時報資訊)