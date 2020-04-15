「谷關七雄線」將停留大坑九號步道等景點，採郵輪式公車模式營運，每日上、下午各開行1車次。（ 台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「台灣好行-谷關七雄線」自台中火車站沿129縣道運行至谷關溫泉區。（ 台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為便利旅客造訪台中山城，台中市觀光旅遊局規劃台灣好行「谷關七雄線」，並向交通部觀光局爭取補助，順利從各縣市15條提案路線中脫穎而出。預計下半年以郵輪式公車營運，帶領旅客慢遊大坑步道、新社及谷關等，如有時間多住1晚，還可體驗谷關七雄登山奇趣。

台中有大坑、新社及谷關三大山岳旅遊景點，廣受遊客喜愛。觀旅局近年投入大量經費，進行大坑登山步道及廁所新建與維護、谷關溫泉泡腳池等硬體改善；並舉辦我是登山王、國際花毯節、山城慢遊心體驗、好湯溫泉季、谷關七雄登山趣等活動，推廣區域觀光。

觀旅局長林筱淇表示，缺乏大眾運輸站點至山城之觀光公車，會影響自由行旅客到訪意願。適逢今年交通部觀光局徵選「2020脊梁山脈旅遊年-台灣好行」新闢路線計畫，隨即與交通局合作提案及參與簡報評選，順利自15條路線中脫穎而出，成功爭取競爭型補助。

台中市第一條台灣好行「谷關七雄線」正由交通局協助路線公告及徵求營運業者，預計下半年上路。採郵輪式公車模式營運，每日上、下午各開行1車次，由台中火車站出發，停留大坑九號步道、新社星願紫風車及谷關遊客中心，且隨車配有導覽員，單趟約5.5小時。

林筱淇推薦，大坑最具特色的景點即為12條登山步道，適合全家大小齊健走；新社的香菇街、庭園咖啡、特色民宿及季節花海等總讓人流連忘返；谷關除了泡湯，還可登高挑戰谷關七雄、賞遊千年五葉松，品嚐鱘龍魚等在地美味的溫泉料理，及體驗泰雅原住民文化。

(中時 )