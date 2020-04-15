昨天才宣布零個案，今天隨即就新。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增2例COVID-19境外移入病例，分別為60多歲女性(案394)及20多歲女性(案395)，均自美國返國。其中一例又是華航cio11班機者。

指揮中心指出，案394於1月22日至美國探親，3月30日返國，因為搭上華航ＣＩ011班機旅客已有11人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象。個案於4月6日、7日陸續出現全身痠痛、胃痛、嘔吐、胸悶及發燒症狀，分別於8日及10日由衛生單位安排採檢，於今日確診；該班機截至目前共12人確診。

指揮中心表示，案395於1月23日至美國就學，4月4日出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及嗅覺喪失情形，4月13日返國入境時主動申報有前述症狀，由機場採檢通報，於今日確診。

由紐約飛往台灣的華航CI011航班，目前共有12人確診，指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的一名是有症狀被踩檢出來位置坐在61A，該機共有340旅客加上機組員目前採檢326人，還有14人還待採檢。除了12例陽性，目前已經檢驗296人都是陰性，還有18人在檢驗中。

(中時 )