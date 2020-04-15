對於時尚品牌來說，疫情可說是一個大門檻，在去年差不多也是這個時候，Forever 21宣布即將退出大陸市場；而在今年，虧損已久的Esprit也傳出將要在近期關閉大陸所有門市。據Esprit天貓旗艦店推播的消息，Esprit正在進行一場最低2折的降價活動；而在北京和上海的部分Outlet門市中，更是一度出現了「10件0.5折」的清倉活動。

此外，Esprit的官方微信公眾號也發布公告稱，會員項目將在五月中截止，並且積分活動早已停止。這一連串舉措，都為Esprit未來在大陸的發展蒙上了一層不確定的陰影。

據ESPRIT天貓旗艦店的內容，從4月3日開始，品牌全場貨品3件2折；ESPRIT官方微信公眾號則連續多日發布推送，稱ESPRIT門店全場2折。在這樣的折扣下，原價199元（人民幣，下同）的T-shirt到手價為40元，原價359元的毛衣到手價為72元；在ESPRIT天貓旗艦店，部分商品已經售完下架。

ESPRIT的部分實體門市還有更低的折扣，例如ESPRIT北京賽特Outlet香江北路店、花鄉Outlet店打出了全場貨品10件1折的活動，ESPRIT上海楊浦時尚中心奧特萊斯門市甚至打出了全場貨品10件0.5折的清倉活動。

有民眾直呼，從來沒碰到過全場0.5折，打破對衣服的價格觀，12件衣服包括大衣只要400元，「比抹布還便宜，太令人震驚。」

不難理解，清倉的背後就是撤店。有媒體致電ESPRIT北京賽特Outlet香江北路店，對方稱該門市即將於近期關店，北京市的品牌門市也將與近期關閉。另外，ESPRIT官方微信公眾號表示，從2月28日起，ESPRIT會員在各管道購買商品不再累計新的消費積分，現行會員項目將於5月31日終止。

如無意外，ESPRIT在大陸的全部門市都將在今年年中關閉，這是ESPRIT大陸業務被GXG母公司慕尚集團收購後，品牌重塑的重要環節。慕尚集團方面表示，銷貨將在2020年5月31日之前結束。

去年12月1日，慕尚集團與ESPRIT母公司思捷環球的附屬公司萬成資源合作成立了合資公司，其中，慕尚集團向合資公司的註冊資本投入6000萬元，並持有合資公司60％的權益，這意味著慕尚集團全權接手了ESPRIT在大陸的發展。慕尚集團聯合創始人兼CEO餘勇當時表示，該品牌過去的轉型基本上並末獲得很好的成功，將重塑ESPRIT現有的品牌定位、管道和貨品。

(旺報 )