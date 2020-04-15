第5波口罩預購 開賣首日已有91.3萬人完成預約 14:252020/04/15 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今第5波口罩網路預購上線，同時也首度試辦小童口罩於網路上預約，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至今日中午為止，總計已有91.3萬人完成預約，其中有多達7.3萬人為預約小童口罩，其餘84萬人為成人口罩，開賣首日就逼近上一波總付款人數115萬人。 (中時 ) #口罩預購 #口罩 #第5波 #開賣首日 也許您會感興趣 推薦閱讀 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 聯結車撞火車 聯結車司機3萬元交保 09:562020/04/11 社會 搶救運輸慘業 林佳龍加碼每月每車最高補貼3萬 14:132020/04/13 財經 國道客運補貼3個月 依運量補貼1至3萬 17:092020/04/13 生活 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 想領勞動部3萬元 現在才開始投保職業工會已來不及 15:262020/04/14 生活 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 助中市抗疫 旺旺捐3萬多瓶水神 01:242020/04/15 生活新聞 陸近3萬企業「跨界」產抗疫物資 中石化改作兒童口罩 07:202020/04/15 兩岸 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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