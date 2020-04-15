今第5波口罩網路預購上線，同時也首度試辦小童口罩於網路上預約，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至今日中午為止，總計已有91.3萬人完成預約，其中有多達7.3萬人為預約小童口罩，其餘84萬人為成人口罩，開賣首日就逼近上一波總付款人數115萬人。

(中時 )