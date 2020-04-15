日前有網紅網購母乳，並發布影片聲稱難喝，引發議論。對此衛福部今天表示，法律上並未禁止購買母乳，但可回歸消保法規範。

時代力量立委王婉諭今天立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時詢問，目前網購平台就可以買到母乳，母乳是否可以販售？衛福部次長薛瑞元表示，法律上除了對武器毒品等違禁品禁止交易外，沒有對其他禁止，有交易行為，就回歸消保法。食藥署署長吳秀梅補充，如果買的人覺得有疑慮，就用消保法處理。薛瑞元再補充，網路販售母乳確實安全有問題，不鼓勵，但法律上目前沒有禁止交易。

(中時 )