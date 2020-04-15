購買母乳 衛福部：法無禁止 但可回歸消保法規範 14:312020/04/15 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部次長薛瑞元(取自立法院官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前有網紅網購母乳，並發布影片聲稱難喝，引發議論。對此衛福部今天表示，法律上並未禁止購買母乳，但可回歸消保法規範。 時代力量立委王婉諭今天立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時詢問，目前網購平台就可以買到母乳，母乳是否可以販售？衛福部次長薛瑞元表示，法律上除了對武器毒品等違禁品禁止交易外，沒有對其他禁止，有交易行為，就回歸消保法。食藥署署長吳秀梅補充，如果買的人覺得有疑慮，就用消保法處理。薛瑞元再補充，網路販售母乳確實安全有問題，不鼓勵，但法律上目前沒有禁止交易。 (中時 ) #母乳 #消保法 #法律 #交易 #衛福部 也許您會感興趣 推薦閱讀 懂聆聽 勇於嘗試但設停損點 04:102020/04/11 產業特刊 網紅拍片譏「母乳有狗味」 男星看不下去：通電夾乳頭的感覺！ 08:072020/04/11 娛樂 網紅嫌母乳有「吉娃娃」味 蔡詩萍嗆：侮辱母親不好笑 08:062020/04/11 娛樂 亂扯母乳3謬論 網紅小玉惹媽媽傷心 19:202020/04/11 生活 演員高盟傑涉販毒辯「還沒收錢」 遭檢方起訴 12:472020/04/14 社會 藍委拋入境者集中檢疫 衛福部：檢疫所恐2天就額滿 16:452020/04/14 政治 不尋常？陳時中參拜大甲鎮瀾宮 與標哥同台 09:312020/04/15 政治 零確診疫情趨緩？ 衛福部：還不是口罩脫下來的時候 10:482020/04/15 生活 特定高風險國家返台 衛福部考慮全面普篩 10:582020/04/15 生活 出國民眾返台要自費治療 廖婉汝質疑：旅美夫婦不用？ 11:442020/04/15 生活 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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