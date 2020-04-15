世界衛生組織（WHO）秘書處針對國人自發性在美國紐約時報刊登促請支持台灣參與WHO的廣告後，秘書處提出13點回應，我國外交部肯定世衛組織認真看待台灣的存在，並且願意公開討論台灣參與的問題。

外交部國際組織司司長陳龍錦今（15）日在中央流行疫情指中心表示，WHO至今仍然無法抗拒來自中國政府的不當政治壓力、秉持中立與專業原則接納台灣完整無礙的參與，甚至在疫情報告中仍將台灣納入中國的一部分，將台灣納入中國疫區，這與台灣完整參與WHO的會議、機制與活動仍有很長的距離。

陳龍錦指出，WHO衛生緊急計畫主任萊恩雖然曾在今年初公開表示，WHO已經就防治新冠病毒與台灣專家充分溝通與合作，事實上，台灣的參與仍然相當有限，不但有礙取得第一手資訊，更不利我國向其他國家分享台灣模式成功的防疫成果。

外交部強調，台灣完整健全的公衛體系與成功的防疫、抗疫的經驗，將是WHO推動達成全民均健目標不可或缺的夥伴。然而因為政治因素，台灣從2017年起不再受邀參加世界衛生大會。

陳龍錦公布數字指出，台灣從2009年至2019年，申請參與187場WHO的技術性會議，只受邀參加了57場，被拒絕的比例高達7成，WHO秘書處多半沒有說明拒絕的原因。

WHO雖然將台灣專家納入WHO國際衛生條例的名單，但是很少邀請我國專家參加相關會議，WHO基於政治考量，無法認證台灣製造的疫苗，嚴重影響台灣推動疫苗的研發，也對台灣提供疫苗給有需要的國家。

陳龍錦說，這些事實都顯示，台灣無法參與WHO不但損害台灣2300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠台灣所能提供的協助與經驗的分享。

(中時電子報)