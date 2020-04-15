華裔球星林書豪對新冠肺炎疫情發表心聲，卻引來網友灌爆他的臉書，對此， 總統府今天表示，希望各方網路言論均本於理性與真實進行討論。

對於網友灌爆林書豪臉書，還要他「在外不要說你有台灣人的血，丟臉」。 總統府發言人丁允恭表示，網路上眾多隱匿身份難以確認者，如之前WHO爭議就發現到大量中國網友假冒台灣人發言的現象。而無論如何，希望各方網路言論均本於理性與真實進行討論。

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(中時 )