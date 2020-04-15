林書豪臉書被灌爆 府：希望理性討論 14:312020/04/15 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人丁允恭(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華裔球星林書豪對新冠肺炎疫情發表心聲，卻引來網友灌爆他的臉書，對此， 總統府今天表示，希望各方網路言論均本於理性與真實進行討論。 對於網友灌爆林書豪臉書，還要他「在外不要說你有台灣人的血，丟臉」。 總統府發言人丁允恭表示，網路上眾多隱匿身份難以確認者，如之前WHO爭議就發現到大量中國網友假冒台灣人發言的現象。而無論如何，希望各方網路言論均本於理性與真實進行討論。 華裔,林書豪,新冠肺炎,疫情,網友,灌爆,臉書總統府 (中時 ) #網友 #臉書 #林書豪 #總統府 #網路 也許您會感興趣 推薦閱讀 臉書湧現酒店妹求包養文 4/9成了國際上岸日 16:452020/04/11 社會 球員不吃油膩？林書豪：我偷吃過 10:292020/04/13 體育 林書豪3千餘字吐美國疫情實況 竟遭1450灌爆？ 23:382020/04/13 政治 林書豪嘆亞裔困境 掏3000萬防疫 11:012020/04/14 體育 NBA球員的父母很高嗎？ 15:282020/04/14 體育 國民黨順時中 臉書粉專黨徽戴粉紅色口罩 15:272020/04/14 政治 江啟臣臉書民調 98％贊成紓困發現金 20:092020/04/14 政治 台灣最美風景是人 別被網軍矇了 01:242020/04/15 兩岸要聞 清華大學與臉書／哈佛合作研究疫情傳播 台北市民染疫機率最高 11:322020/04/15 科技 母獅叼幼獅渡河 網見背後亮點哭了 12:212020/04/15 搜奇 政治熱門新聞 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 陳柏惟嗆「華航該做這事」網傻眼：真可憐啊... - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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