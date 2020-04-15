女星何妤玟與化工小開邵天成8年豪門婚終結，昨天是她宣布離婚後首度露面接受媒體聯訪時透露兩人早在2年前就察覺婚姻狀況不佳，經協調後和平分手，但卻仍多次讚邵天成是好人、好爸爸，盼外界給予他空間及溫暖，然昔日何妤玟曾在節目上吐露邵天成於她產後嫌棄她，讓她內心受重傷當場大哭。

何妤玟婚後曾多次談到跟邵天成個性、觀念有落差，2年前她作客《上班這黨事》，吐露罕見真的被丈夫惹怒，表示生第一胎時她胖了18公斤，卸貨後還是比產前多了10公斤，沒想到邵天成趁她忙照料新生兒時，偷拍她走鐘的背影照，事後把照片傳給她，語帶嫌棄：「妳看看妳這個樣子」，讓何妤玟內心受傷，當場大哭。

何妤玟曝光了被偷拍的那張走鐘照，照片中她穿著棉質睡衣，把上衣紮進去褲子裡，丈夫竟然問：「妳為何不穿成套的？」，她無奈解釋因為還在餵母乳，「你知道我會溢奶嗎？下半身不會溢奶，但上半身會溢奶，所以我上半身要一直換啊！」，不能理解為何丈夫會這樣批評正在餵母乳的太太。

不僅如此，邵天成還說，何妤玟的身材、打扮讓他很失望，何妤玟大受打擊，後來將這張偷拍走鐘照一直存在桌面，至今不忘，表示藉此警惕、告誡自己「絕對不要再回到那個時候了」，之後懷第二胎就特別注意，所以產後不久不但恢復身材，甚至比產前還瘦。

(中時電子報)