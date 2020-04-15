北市副市長黃珊珊（左）15日現身北市議會，拜會議長陳錦祥（右）。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲近期退居幕後，將疫情指揮權交給副市長黃珊珊，並有意栽培成下屆市長，表現亮眼，但黃最近疑因著涼，身體微恙，抱病2天，卻遭外界謠傳罹患新冠肺炎。黃15日下午現身北市議會，霸氣駁斥「我來上班就是最好的證明，該檢查也都檢查完，都沒事啊！」

黃珊珊表示，沒事啦，她就喉嚨啞，12日因為穿的不夠多、突然冷到，該做的檢查都做了，就吃藥啊，幹嘛管傳言，大家就保持健康，而15日開議很重要，她是市府總連絡人，所以先去看議長陳錦祥。

不過，北市議員徐弘庭卻發現，北市估計仍有約900萬片、9000萬的口罩經費還沒花完，黃珊珊解釋，市府先匡列，再買給同仁，但因為沒貨源，買也買不到，所以並不是不買，廠商說中央解列就會給市府，這是有條件標案，合約的預算都有訂了，買得到早就買了。

黃說，北市第一線同仁有1萬5000人，每人1個月要20片口罩，所以北市府1個月要30萬片給第一線同仁，但現在開議，府會聯絡人、議會員工、助理都成第一線，市府仍全部撥付，議長說還有來看開議的民眾；甚至連文基會也一直鬼叫說沒有口罩，市府內部也爭執說叫文基會自己買，但她認為文基會也是市府同仁。

另外，市府也已向各議會黨團幹部提出9項優先法案，包括「台北表演藝術中心設置」、「台北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用」、「電子菸管理」、「綠建築」、「娛樂稅徵收」、「實施平均地權基金收支保管及運用」、「自助選物販賣事業管理」、「房屋稅徵收」、「土地使用分區管制」自治條例的修正制定案。

(中時 )