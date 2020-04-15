受到COVID-19疫情搗亂，裕隆(2201)集團看淡兩岸車市，預期今年台灣車市規模約42.2萬台，衰退約1.1%，且不排除下半年持續下修。裕隆並估大陸車市今年大減逾2成。

疫情干擾，車市龍頭和泰車(2207)仍看台灣車市45萬輛目標不變。但裕隆相對保守。

裕隆今日參加券商舉行之法人說明會，2020年1~3月台灣汽車市場總銷量10.1萬台，較去年同期成長8%。展望全年，裕隆指出，2020年台灣經濟成長率，中經院及台經院1月分別預估為2.44%及2.67%，主計處2月與中央銀行3月分別預估為2.37%、1.92%，惟若全球COVID-19疫情未獲有效控制，再下修機率大。

裕隆預估2020年整體台灣汽車市場約42.2萬台，較2019年42.7萬台衰退約1.1%，惟近期受COVID-19疫情在全球延燒，經濟將受影響，且汽車屬高消費產品，衝擊力道尤大，台灣車市是否受影響將繼續觀察。

在大陸市場方面，2020年1~2月中國大陸汽車市場總銷量為223.8萬台，比去年同期衰退42%，其中乘用車銷量183.1萬台，比去年同期衰退43.6%。展望2020年，IMF預估中國大陸經濟成長率為5.6%、IHS Markit預估3.9%，主要受到COVID-19疫情持續蔓延，衝擊內需與金融體系，對外又面臨美中貿易戰第二階段談判，經濟前景具高度不確定性。

裕隆表示，目前COVID-19疫情持續蔓延，短期勢必衝擊汽車產銷，並打亂零組件供應體系，推估2020年中國大陸整體汽車市場銷量較2019年可能衰退約22.4%，約為2,000萬台。

(時報資訊)