工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）2020年營運動能轉強，2020年3月、首季合併營收同步「雙升」改寫同期新高，今年營運可望觸底反彈。今（15）日股價放量勁揚，終場勁揚6.35％、收於68.7元。三大法人本周持續偏多操作，迄今合計買超75張。

廣錠去年10月底股價下探33.2元的上櫃新低，隨後一路震盪走揚，3月6日盤中衝上81.4元，創近32月高點。雖受台股股災影響，股價12天急跌43％至46.3元，但隨著台股回穩，10天內又反彈66％至71.8元，近日呈現高檔盤整態勢，股價波動劇烈。

廣錠受惠攜手美商普威、日商村田的儲能系統（ESS）新產品開始出貨，2020年3月自結合併營收9458萬元，月增1.19％、年增達1.09倍。累計首季合併營收3.13億元，季增達55.89％、年增近1.52倍，雙雙改寫同期新高。

法人指出，廣錠受惠博弈機台專案集中出貨，今年1、2月營運動能顯著提升，3月博弈機台專案拉貨雖告一段落，但受惠儲能系統電池啟動出貨，填補博弈專案缺口，使3月營收較2月續揚，表現持穩高檔。

廣錠2020年2月自結稅後淨利800萬元、每股盈餘0.27元，較去年同期轉盈。累計1～2月稅後淨利0.19億元，年增達8.5倍，每股盈餘0.63元，優於去年同期0.02元，2個月獲利便超越去年全年獲利、並創近6季高點。

展望後事，法人預期在各國政府標案遞延、博弈機台換機潮顯現下，廣錠博弈產品本業下半年可望增溫。而新切入的儲能產品初期出貨量較小，後續可望逐季增加，挹注營運成長動能，帶動廣錠今年營運表現谷底回升，成長強弱則需視後續出貨動能而定。

(時報資訊)