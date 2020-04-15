大湖台3線旁的1間複合式餐廳，支持防疫原僅宣布停業2周，但未見疫情趨緩，業者決定繼續暫停營業。（巫靜婷攝）

大湖台3線旁的1間複合式餐廳，因腹地廣大且設有戶外休憩區，常有重機及單車騎士停留休息。（巫靜婷攝）

疫情衝擊民生消費，連帶影響觀光區餐飲業買氣，苗栗大湖1間販售仙草冰品、麵類、米食的複合式餐廳，3月中旬在店門口貼出「支持抗疫、暫停營業」8大字，原宣布停業2周，不過因疫情尚未趨緩，遲遲不見復業，呂姓業者坦言「不敢開店」是因擔心自己年紀大、抵抗力弱，就怕為了賺錢賠上健康。

大湖草莓產季屆末，自採草莓的遊客消退，疫情也衝擊了草莓園附近的商家，大湖鄉富興村1間販賣冰品、麵食、米食的複合式餐廳，撐不住來客數驟減，在草莓季結束前張貼暫停營業公告，原僅停業2周支持防疫，不過至今仍不見復業，高齡72歲呂姓業者表示，全球疫情嚴重，她年紀大了真的會怕。

呂姓業者是上海人，嫁給大湖的丈夫後，兩人攜手同心拉拔子女，鮮少回到大陸，孩子目前旅居國外，她趁著退休時光在大湖開餐廳，她說，房子是自己的不用店租，開店只是消磨時間，不太在乎賺不賺錢，但健康真的很重要，擔心疫情蔓延，和唯一的員工討論後，決定先休息，等疫情過了再重新開店。

這間餐廳位於台3線旁，腹地廣大且設有停車場及戶外休憩區，常有大批重機及單車騎士駐足休息，品嘗中藥材熬製的牛肉麵、喝咖啡聊聊天，享受溫暖的陽光。她提到，疫情爆發後，大湖自採草莓的遊客沒有受到很大影響，反而是附近的店家、餐廳生意都下滑，來客數約減少2／3。

(中時 )