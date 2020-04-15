大甲媽遶境進香因疫情攪局暫緩舉辦，何時能舉行？衛服部長陳時中15日南下參拜鎮瀾宮，向媽祖祝壽後受訪表示，有機會啦！但要視疫情變化，現在還在努力期，今天進入觀察期，看這個情形，台灣若穩得住，再看如何振興，目前沒有時間表，大家稍微忍耐一下。

今日農曆3月23日是天上聖母聖誕1061歲聖誕，各地宮廟、信徒湧入鎮瀾宮祝壽。衛服部長陳時中心裡緊記媽祖生日，15日一早低調現身鎮瀾宮，在鎮瀾宮董事長顏清標及立法院副院長蔡其昌陪同下，向天上聖母參香祝壽祈福。

陳時中參拜後簡短受訪，媒體詢問「是來祈求零確診？」陳時中沒有正面回應，他提到，當時他拜託董事長繞境延期，自己覺得應該有適當的機會來致謝；媽祖慈悲為懷，這段時間大家生活都過得不錯，雖然有疫情，基本上台灣是平安的，因此也來參拜表示心意。

至於遶境進香何時能舉行？陳時中說，有機會啦！但要視疫情變化，台灣目前算是很安全，但是世界各國都在延燒，台灣要完全避免也很困難；現在還在努力期，漸漸進入觀察期，看這個情形，台灣若穩得住，再看如何振興，目前沒有時間表，大家稍微忍耐一下。

陳時中也說，來向媽祖祝壽的信徒很多，肯定廟方實施防疫管制，有要求配戴口罩、量測體溫、噴消毒酒精等 ，大家不要太擁擠。最後媒體追問紐約時報刊登廣告，WHO有13個回應，陳時中回「這種問題就不要在這裡問了！」

顏清標親自接待陳時中，媒體好奇兩人在會客室談了什麼？顏清標說，鎮瀾宮配合政府防疫，今年遶境進香暫緩，部長此行參拜媽祖，祈求台灣平安、維持零確診。部長也感謝鎮瀾宮捐款3千萬元，讓防疫人員採購防疫設備，「其實這也沒什麼，平常廟裡就在做了！」

顏清標表示，部長也關心鎮瀾宮防疫，信徒進廟都遵守規矩，大家都配戴口罩、噴消毒酒精；全省許多廟宇陸續前來向媽祖祝壽，並減少隨行人員，「你不要太多人，安全最重要，大家都怕搭乘遊覽車，說太多又被罵，無論如何就是要安全，鎮瀾宮一定配合政府政策。」

(中時 )