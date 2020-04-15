夏天新冠病毒可能活性比較低，不少學者關心，是否能放寬五一以及夏天活動相關限制？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，根據天氣是否轉變， 指揮中心也抱持這樣的希望與假設，但還是要持續觀察，並說五一連假並沒有要取消的計畫，怎樣做安排適當的狀況，大家生活能更有一些輕鬆的我們會思考但還是要持續觀察。

陳時中表示，雖然現在離清明切四月四日這波看來，疫情漸趨於安全，但不能大意，他指出，四月三日時，世界確診病例才剛破百萬，如今短短兩週就破兩百萬，所以台灣沒有大意的本錢。

(中時 )