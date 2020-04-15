五一連假要取消？陳時中給答案 14:382020/04/15 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀光紓困大撒90億元 陳時中有感而發。（資料照 趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏天新冠病毒可能活性比較低，不少學者關心，是否能放寬五一以及夏天活動相關限制？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，根據天氣是否轉變， 指揮中心也抱持這樣的希望與假設，但還是要持續觀察，並說五一連假並沒有要取消的計畫，怎樣做安排適當的狀況，大家生活能更有一些輕鬆的我們會思考但還是要持續觀察。 陳時中表示，雖然現在離清明切四月四日這波看來，疫情漸趨於安全，但不能大意，他指出，四月三日時，世界確診病例才剛破百萬，如今短短兩週就破兩百萬，所以台灣沒有大意的本錢。 (中時 ) #五一連假 #陳時中 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾批政治不要凌駕專業 柯P與阿中同台好尷尬 12:382020/04/11 政治 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 14:152020/04/11 生活 陳時中打臉WHO 內行人說外行話 04:102020/04/12 生活新聞 陳時中秀電郵 新黨：哪裡有寫人傳人？ 12:192020/04/12 政治 長期旅美婦染疫急返台 陳時中：是不是本國人都幫 14:492020/04/14 生活 陳時中替旅美婦緩頰 人道立場積極治療 16:462020/04/14 生活 觀光紓困大撒90億元 陳時中有感而發 17:522020/04/14 生活 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 關鍵電話暫緩遶境 陳時中親謝媽祖 10:312020/04/15 生活 政治人物必訪 陳時中到鎮瀾宮有弦外之音？ 13:072020/04/15 政治 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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