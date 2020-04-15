台北市美國商會今天發布「新冠肺炎疫情調查報告」，預期疫情將於今年第3季結束，疫情平息後的18個月經濟活動亦將恢復常軌。

95％受訪會員公司表示對台灣政府防疫表現感到非常滿意或滿意，但對經濟援助措施感到滿意的受訪會員僅41％。77％受訪會員表示疫情已對其營運產生負面影響，最嚴重的問題包含：出差與活動遭受干擾、產品或服務需求降低、供應鏈受阻。

美商會調查顯示，37％受訪會員認為疫情將於今年第3季平息，另有25％受訪會員預測疫情將於今年第4季結束。84％受訪會員對台灣經濟將於疫情平息後的18個月復甦表示一定程度信心。

此外，僅4％受訪會員表示已資遣員工或開始實施無薪假，反之，63％受訪會員表示即便疫情惡化亦無上述規劃。

本調查執行期間為今年4月6日至10日，調查對象為本商會404位具投票權會員，多數為公司執行長與總經理，並獲得33％回覆率。

(中時 )