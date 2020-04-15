今年73歲的日本資深女星白川和子，現多演出奶奶角色，但早期她的艷星形象可說是深入日本人心，1971年演出日活電影公司製作的情慾電影第一號作品《地方媽媽午後的情事》後，以《地方媽媽》系列（《団地妻》系列）電影大受歡迎，成為情慾電影的頭牌女演員，白川也可說是有情色味道的「地方媽媽」名詞的始祖。

1967-1973年約7年的時間，白川拍攝了數十部作品，成為日本70年代情慾作品最具代表性的女演員，而有「日活女王」的封號。不過白川婚後便淡出大銀幕，1976年再度復出後，她成功從三級片女神轉形演技派女星。白川之前曾經罹癌切除卵巢，還因腦梗塞而一度面癱，但她克服病痛，持續在影壇活躍，在獲得每日映畫大賞頒發田中娟代獎時，她開心表示：「我第一時間就告訴家人了，妹妹真的超開心的，當年她因為我的工作連婚事都被取消了，回想這一路以來真的是風波不斷啊！如果我的父母都還在世，一定也會為我開心的。」當年白川的爸爸也因為女兒的關係失去工作。

個性直率的白川和子在新作《二階堂家物語》中演出生性保守，一心想守護家族血脈的強勢奶奶，軟硬兼施要求離婚的兒子再娶，生下可以延續香火的繼承人，讓擁有開放直率個性的她直呼很難揣摩，「畢竟我不曾覺得生個兒子是件非常重要的事，要揣摩那種執著的心情，真的讓我苦惱了一番。」《二階堂家物語》預計4月24日在台上映。

白川和子（右）在《二階堂家物語》演出生性保守的強勢奶奶。（圖／華映提供）

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(中時電子報)