林書豪稱新冠病毒被圍剿，民進黨公告也稱新冠。曾薏蘋攝

CBA球星林書豪對新冠肺炎疫情發表心聲，卻引來網友灌爆他的臉書，甚至糾正他，要稱「中國武漢病毒」；不過民進黨中央張貼的配合防疫公告中，也是以「新型冠狀病毒」稱呼。

此外，對於昔日也被稱為「台灣之光」的林書豪，這次以新冠疫情提到種族歧視等議題，卻遭網友「出征」，還要他「在外不要說你有台灣人的血，丟臉」；民進黨主席卓榮泰今受訪表示，大家防疫精神應該放在這，「事實勝於雄辯、雄辯不如防疫」，用更寬廣心面對比較好。

(中時 )