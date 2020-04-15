林書豪稱新冠病毒被圍剿 民進黨公告也稱新冠 14:422020/04/15 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林書豪稱新冠病毒被圍剿，民進黨公告也稱新冠。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林書豪稱新冠病毒被圍剿，民進黨公告也稱新冠。曾薏蘋攝 CBA球星林書豪對新冠肺炎疫情發表心聲，卻引來網友灌爆他的臉書，甚至糾正他，要稱「中國武漢病毒」；不過民進黨中央張貼的配合防疫公告中，也是以「新型冠狀病毒」稱呼。 此外，對於昔日也被稱為「台灣之光」的林書豪，這次以新冠疫情提到種族歧視等議題，卻遭網友「出征」，還要他「在外不要說你有台灣人的血，丟臉」；民進黨主席卓榮泰今受訪表示，大家防疫精神應該放在這，「事實勝於雄辯、雄辯不如防疫」，用更寬廣心面對比較好。 (中時 ) #新冠 #民進黨 #病毒 #林書豪 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 白家綺拍婚紗兒子不受控 婚宴延期女兒盼疫情快過 19:522020/04/11 娛樂 俄羅斯飛上海班機 驚傳80人有症狀集中隔離 20:492020/04/11 兩岸 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 鐘南山：大陸疫情二度爆發可能性較小 16:132020/04/12 兩岸 鍾南山：一定會有外來感染 沒有反而怪 17:582020/04/12 兩岸 2024朱立倫、柯文哲...4人誰比較好打？鄭文燦竟這樣回 21:442020/04/12 政治 爭取2022市長當選、議員過半 綠議員登記角逐市黨部主委 10:592020/04/13 政治 《國際社會》傳南韓周二將運送60萬件新冠狀病毒檢測套組給美國 15:572020/04/13 財經 英格蘭盼6月恢復職足聯賽 13:002020/04/14 體育 不用戴口罩了？苦苓爆高鐵現在變這樣 21:122020/04/14 娛樂 政治熱門新聞 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 陳柏惟嗆「華航該做這事」網傻眼：真可憐啊... - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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