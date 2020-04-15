口罩實名制 2.0 今日啟動第五輪網購，首度加入家長可以協助購買兒童口罩的服務。對於家長來說，透過手機經由「健保快易通」App 來購買兒童口罩，是最簡便的方法之一。不過，基於口罩實名制，父母拿著小孩的口罩要網購口罩，仍需要經過行動裝置認證，才能完成實名制的流程。不僅如此，同樣的方法也可滿足網友要協助家中父母網購口罩的需求。想知道怎麼做，請參考以下方法。

自己手機綁定他人健保卡

基於口罩實名制 2.0，民眾可以透過自己的手機，啟用「健保快易通」App 來綁定自己的健保卡。如果家人可自行使用自己的手機來綁定健保卡，這就沒有問題。但這並非適用於所有家庭，當然也不適用於沒有手機的長輩或小孩。因此，有需要的網友可藉此方式，僅透過自己的手機，就能綁定全家人(如果有需要)的健保卡，便可完成替全家人網路預購口罩的需求。

一、前往衛福部健保署註冊

前往衛福部健保署「健保卡網路服務註冊」網站註冊。首次登入需要先註冊帳號。

二、「健保卡網路服務註冊」網站認證健保卡

請透過電腦插上讀卡機、以及健保卡，進行健保卡認證。此時需要戶口名簿戶號資料，請先預備。

三、行動裝置認證

完成健保卡認證後，請點選「行動裝置認證」，這時會生成QR Code以及裝置認證碼。在「健保快易通」App中點選「裝置認證」，可掃描 QR Code 或輸入認證碼，即可完成綁定。

同理可證，無論是要將爸媽的健保卡綁定在自己手機，或者在自己的手機中綁定小孩的健保卡，都可利用上述的步驟完成。而如果要自行完成行動裝置綁定流程有困難的話，民眾攜帶健保卡、身分證、戶口名簿和手機，到健保署據點臨櫃，也會有專人協助辦理。

依照這樣的流程，若透過「健保快易通」App預購口罩，你需要擁有家人(父母、小孩)的身分證字號，以及綁定健保卡流程時所設定的密碼，就可以登入 App 進行預購。預購完成登出後，再登入另一位家人的帳號密碼，即可完成另一次的預購流程。

根據衛生福利部公布的口罩實名制 2.0 第五輪，相關時程如下：

(1)預購時間： 4月15日(三)上午8時至4月17日(五)晚上8時(主要提供給未參加第四輪（ 4/8～4/10 ）登記的人預購)。

(2)繳費：成功預購者，4月18日(六)上午8時至4月20日(一)晚上8時皆可繳費。須前往 eMask 網站查詢個人專屬轉帳帳號，或者也可透過 App 以信用卡刷卡付款(可一次填入多人(預購者)的身份證字號)。

(3)取貨通知：4月21日(二)至4月22日(三)以簡訊發送取貨序號。(也可至 eMask 查詢取貨序號)

(4)領取口罩：4月23日(四)至5月6日(三)，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商，或指定超市憑取貨序號及身分證件領取口罩。

(中時電子報)