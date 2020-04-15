桃園市中壢區石頭里里長劉柏成遭檢方指控，為求勝選將19人遷入選區內投票支持他，高院認定，劉男與支持者虛偽遷徙戶籍，取得投票權後進行投票，違反選罷法判他當選無效確定。

高院認為選罷法規定，當選人有刑法「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」的行為者，檢察官即得以當選人為被告，提起當選無效之訴。

合議庭指出，陳等7人分別與劉柏成共同虛偽遷徙戶籍，取得投票權後進行投票，符合刑法要件且構成選罷法款當選無效的事由，判他當選無效確定。

(中時 )