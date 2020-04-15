幽靈人口投票勝選 里長遭判當選無效 15:072020/04/15 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區石頭里里長劉柏成遭檢方指控，為求勝選將19人遷入選區內投票支持他，高院認定，劉男與支持者虛偽遷徙戶籍，取得投票權後進行投票，違反選罷法判他當選無效確定。 高院認為選罷法規定，當選人有刑法「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」的行為者，檢察官即得以當選人為被告，提起當選無效之訴。 合議庭指出，陳等7人分別與劉柏成共同虛偽遷徙戶籍，取得投票權後進行投票，符合刑法要件且構成選罷法款當選無效的事由，判他當選無效確定。 (中時 ) #當選 #投票 #投票權 #選罷法 #遷徙 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩分配是否應透明化？投票結果超一致 15:072020/04/11 政治 雲林斗六市光興里長補選林柏洋當選 16:472020/04/11 政治 雲林斗六光興里長補選 林柏洋當選 04:102020/04/12 地方新聞 爭取2022市長當選、議員過半 綠議員登記角逐市黨部主委 10:592020/04/13 政治 是否支持華航改名 投票結果藍營意外 21:002020/04/14 政治 近9成民眾支持投票年齡下修 民團籲成立修憲委員會 12:042020/04/15 生活 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 小燈泡媽淚崩無用 王景玉逃死定讞 - 社會 藝人孫協志突然現身北檢 親自控告他侵占 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 5年級女童遭情緒勒索 父查手機赫見裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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