嘉義縣政府以最簡易又免付費的「嘉義縣國教輔導團視訊會議系統」平台，讓學生居家或在校學習時，直接上網就能使用。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁親自模擬居家使用平台進行線上學習。（張毓翎攝）

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府協助各校整備線上學習措施，讓學生停課不停學，15日在義竹鄉義竹國小辦理「居家線上學習教學演練」，縣長翁章梁更親自前來體驗視訊學習，校方表示，考量偏鄉地區數位資源較缺乏，以最簡易又免付費的「嘉義縣國教輔導團視訊會議系統」平台，讓學生居家或在校學習時，直接上網就能使用。

教育處表示，針對弱勢家戶學生及偏鄉學校，除備有600台行動載具、700個免費4G門號（提供4G不限頻寬上網服務）資源外，也建立各種不同樣態的線上學習模式，鼓勵各級學校從教室內的教學，延伸至線上學習，目前有近半數之學校，在清明連假前試行線上學習課程。

教育處長陳添丁說明，現在已推出線上補課方式，縣府管轄的147所學校，其中有92所學校申請，占整體的6成多，之前綜規處調查，縣內網路普及率為80％，有近2成區域沒有網路，因此，如何將數位教學及科技融入課程中，仍有許多方面需克服，但也藉這契機，盤點及擬定全縣學生數位學習所需的資源及設備。

校方今日利用大屏顯示器、線上平台進行實體與線上同步教學，校長蔡鎮名表示，這套平台能讓學生透過不同載具，包括桌上型電腦、筆記型電腦及平板電腦進行同步線上學習；在非同步的方式，老師可運用「學習吧」、「因材網」平台做備課、擬題、預錄及分派學習作業，學生就個別可行的時間進行作業任務。

翁章梁除關心演練情形，也向學生宣導正確防疫觀念，他說，一旦學校因疫情停課，學生的受教權不能減損，嘉義縣已提供國中小數位學習相關資源，全面提升師生資訊運用的素養，過去學校在教學上不常使用科技設備，但因應這次疫情，得要提早適應並整備完善，對師長或學生都是一場必要的挑戰。

(中時 )