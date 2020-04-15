新冠肺炎疫情重創全球經濟，高盛預估，這波疫情導致經濟衰退程度可能達到2008年金融危機的4倍，美國恐出現第二次世界大戰以後最高的失業率。
外媒報導，高盛分析師Jan Hatzius預估，全球第二季GDP將下滑35%，遠比2008年金融海嘯期間任何時候都糟糕；而美國失業率可能會來到15%，創第二次世界大戰以來最高。
Jan Hatzius表示，儘管全球確診案例似乎正要觸頂，不過，一旦民眾重新回到工作崗位，疫情緩和的情況恐怕會出現逆轉。
美國總統川普周一暗示，希望5月1日前能夠重啟美國經濟，但Jan Hatzius認為，除非證明新冠疫苗是有效，否則美企恢復正常營運是不可能的。
不過，高盛看好美國今年下半年的經濟復甦會比以往任何時候都強勁，預估第三季GDP成長率上看19%，第四季再增12%。
文章來源：Goldman says downturn will be 4 times worse than housing crisis, then an ‘unprecedented’ recovery
文章來源：Coronavirus impact steepens as global banks project sharper dip in economic growth and unemployment
(中時電子報)
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