學甲大西瓜產期到，學甲警分局執行護瓜勤務，保護農民收成。（學甲警分局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市學甲區種植的大西瓜深受市場歡迎，目前即將進入採收季節，學甲警分局提前啟動護瓜機制，與地方瓜農、巡守隊聯合成立「護瓜聯盟」，用LINE群組宣傳防竊和情資交流，並在用餐及深夜時段在連外道路加強機動盤查，農民總算不用為了保護收成，在田中搭帳篷或睡車上護瓜。

學甲種植西瓜地帶，以八掌溪沿岸區域的頂洲、紅茄社區為主，種植面積近60公頃，排水良好的砂質土壤帶有鹽分，種出來的瓜果滋味甜美，市場評價很高，今年氣候良好所賜，結實纍纍，部分早種的農民收穫都不錯，也讓農民相當期待。

現在正是4月中旬，即將邁入產期，少量的「頭水瓜」已經上市，5月初則是「大出」的時間，瓜田欣欣向榮，連帶引起宵小覬覦，而學甲地區種瓜農民平均年齡都在60歲以上，為了保護收成，有時還得夜宿瓜田，令人不捨，因此學甲警分局自2017年起就與農民成立「學甲分局護瓜聯盟」，除加強巡邏，還有LINE群組交換情資，數年來也保持失竊率掛蛋的好成果。

學甲警分局長洪頂力利用晚間帶隊巡邏，他說從4月起，針對易遭竊瓜時段，由分局警力結合民防義警和巡守隊，在瓜田區周邊展開小區域聯巡、大區域跨巡、深夜聯巡，加上運用手機通報並交換情資，顧好收成，讓農民能睡個好覺。

(中時 )