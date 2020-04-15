台灣透過華航運輸外援口罩，綠委質疑華航英文名「China Airlines」易被混淆，引發華航改名議題。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希直言，若帶種的話，把自己的姓也改了，那才算得上是好漢。

針對華航「去中化」改名爭議，行政院長蘇貞昌昨表示，已要求交通部告知華航，以後運送物資不要湊熱鬧，「幫人家送商品物資，不該藉機會宣傳自己」。接下來，要讓華航機身多點「台灣」標誌，就像台灣在WTO雖名為台澎金馬，「但把台灣弄得很大」，外館在Republic of China會加括弧台灣，也弄得很大。然而，蘇說華航改名涉航權等因素，不是那麼簡單，但讓國家的航空公司標示台灣，確是要努力做的事，政府會一步一步努力做。

李來希則表示，改名字很容易，想當總統不必選，直接改名字叫總統，就可以一輩子當總統。他說華航改名算什麼？中船改了、中油改了、中華電信改了，台鹽也改了，中郵改了又改回來。他說帶種的話，把自己的姓也改了，那才算得上是好漢。

(中時電子報)