荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）第一季獲利表現不如預期，但強調儘管爆發新冠肺炎疫情，客戶對其產品的需求仍然強勁。

艾司摩爾周三公布第一季淨利為3.91億歐元（4.29億美元），較去年同期的3.55億歐元成長，但遠不及分析師預估的5.34億歐元。

財務長Roger Dassen表示，訂單的情況穩定，沒有延後、也沒有取消，所以第二季會非常好，營收可望較第一季改善50%。

艾司摩爾第一季營收為24.4億歐元，符合該公司在3月30日提出的預警，當時將首季營收預測由31億～33億歐元下修至24億～25億歐元。該公司指旅行限制措施，導致交貨延遲。

財務長Dassen表示，艾司摩爾將不會發布正式的全年財測，但如果基於目前的需求，以及當前的出貨計畫，我們很可能達成之前談過那些數字。該公司1月時預測2020年的營收與獲利將至少成長10%。

(時報資訊)