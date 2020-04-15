痛失華航聯名卡發卡權，匯豐銀行換軌加入哩程卡戰場，今（15）日推出全新「滙豐旅人信用卡」，成為繼花旗、星展外，第三家發行哩程卡的外商銀行，兌換率追平星展飛行世界卡，都是國內18元、國內15元1哩，並創市場之先，與包含廉航在內超過20 家航空公司合作哩程兌換方案。

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出：「讓信用卡持卡人在旅遊規劃上能兼顧靈活與享受優惠，擺脫各項兌換的限制，一直是滙豐努力的目標，我們很高興能推出全新『滙豐旅人信用卡』，希望以優惠的旅遊積分累積與兌換方案，在市面上以累積哩程為主題的信用卡中，成為最具誠意的指標產品。」

葉清玉也認為，儘管國人對海外旅遊的偏好因疫情而暫受影響，全新「滙豐旅人信用卡」依舊誠意滿滿，搭配在台灣設有多個據點的兩大國際連鎖飯店以及前三大訂房網站的多元選擇，讓國內旅遊一樣同享優惠，再加上旅遊積分兌換刷卡金選項，更彈性也更聰明！

「匯豐旅人信用卡」共發行無限卡、商務御璽卡以及輕旅卡三種卡別，提供優於市場水準的消費累積回饋比例，再加上上市期間的加碼首刷禮，讓下一趟旅遊所需的哩程可以快速累積；持卡人還擁有兌換刷卡金的額外選項，從此無須在累積哩程與現金回饋的兩難中猶豫不決！

「匯豐旅人信用卡」打破聯名卡單一合作航空公司的限制，網羅包括中華航空、長榮航空、聯合航空、新加坡航空、國泰航空、港龍航空、卡達航空、加拿大航空、澳洲航空、漢莎航空、瑞士航空、奧地利航空、法國航空、荷蘭航空、越南航空、哥倫比亞航空、海南航空、香港航空、吉祥航空、AirAsia、酷航等海內外20餘家國人經常使用的航空公司，其中包含知名廉航品牌。

規劃旅遊時，「滙豐旅人信用卡」持卡人也可以隨興從洲際酒店集團（IHG）以及雅高酒店集團（AccorHotels）兩大國際連鎖飯店集團旗下在台灣或遍佈全球超過10,000家飯店中，任選住宿飯店以旅遊機分兌換；或是從國人最喜歡搜尋的agoda.com、Hotels.com或Booking.com三大訂房網站仔細比價，找出最適合自己的房間與價格，再享「滙豐旅人信用卡」持卡人獨有的最高15％專屬折扣，讓旅程規劃更加優惠。

「滙豐旅人信用卡」持卡人可於3年有效期間內自由兌換航空航程，再加上不同航空公司哩程計畫的有效期間，有效延長消費回饋效期。御璽卡級別以上的持卡人還額外享有多次免費機場貴賓室及機場接送服務，輕旅卡的持卡人則享有免年費的優惠，以不同產品組合設定滿足持卡人多元旅遊規劃需求。

(中時 )