元太(8069)開發第一顆具備MIPI DSI標準介面的電子紙時序控制晶片E Ink Hardware TCON T1000(T1000)，並獲得科大訊飛採用，導入於其最新上市的電子紙筆記本產品「咪咕訊飛智能筆記本」青春版。T1000晶片有助於提升電子紙筆記本筆寫顯示速率，在使用者的體驗測試中，咪咕訊飛智能筆記本的筆寫顯示延遲僅僅只有30毫秒左右，已經達到如同一般傳統紙張的書寫速度，近乎無延遲感，提供使用者優異的電子紙筆寫體驗。

咪咕訊飛智能筆記本由AI大廠科大訊飛聯手中國移動共同推出，產品採用元太的9.7吋電子紙顯示螢幕，並導入T1000電子紙時序控制晶片，為此款電子紙筆記本帶來流暢的筆寫體驗，這也是T1000晶片首次使用於電子紙產品。一般而言，電子紙搭配筆寫功能顯示時，從下筆書寫到顯示，須分別透過感測器處理、分時作業系統調度、筆跡演算法邏輯處理、電子墨水顯影處理等4個處理時間，因而使得電子紙筆寫顯示較傳統筆寫速度稍微延遲。而T1000晶片透過軟體處理分時作業系統調度與筆跡演算法邏輯處理的運作時間，大幅縮短電子紙在筆寫顯示的延遲，而這正是科大訊飛決定採用T1000晶片的關鍵。

科大訊飛已推出多款搭載電子紙的產品，包括訊飛智能辦公本、科大訊飛咪咕訊飛電子閱讀器等，此外，採用印刷式彩色電子紙技術的閱讀產品-科大訊飛彩色電子閱讀器已於3月中旬正式對外發佈，電子書閱讀器首次進入彩色時代，預計於今年年中上市。

(時報資訊)