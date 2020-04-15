新冠肺炎疫情擴散至全球，《聲林之王》日前集結第一、第二季共41位歌手，分批進錄音室獻聲合唱《黑夜總會過去》，為社會以及前線醫護等防疫人員打氣。

事實上，要一次集結眾多歌手合作不易，但《聲林之王》第一季與第二季的參賽選手受到邀約後，無論是否仍在音樂的崗位上努力，許多人都在第一時間點頭獻聲。其中，第一季歌手鄭可強透露，「我小時候就很夢想做這件事，一群音樂人為時事做貢獻，特別溫暖。剛出道就能參與這個行動，覺得蠻榮幸的！」

〈黑夜總會過去〉歌詞中提及，因疫情造成人與人之間的疏遠，並帶來各種恐懼與不安的消息，但相信雨後會天晴，黑夜總會過去，「或許我們暫時沒能見，但距離使我們都安全，讓陽光照亮恐懼的影子改變世界」，以及最後大合唱：「相信愛總有意義，那些傷口總能痊癒，陽光會照進大地，溫暖著我的心，和你一起迎接自由呼吸。」盼望透過暖心的歌曲，替社會與防疫人員打氣。

〈黑夜總會過去〉替防疫人員打氣。（圖／量子娛樂提供）

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(中時電子報)