根據最新市調資料顯示，2020年第一季，宏碁(2353)全球以6.3%市佔率奪下第四名，同時在美國以7%的市佔率創下自2013年來新高；此外，美國整體電腦市場雖下滑4%，宏碁在美國年對年則以24%的成長幅度領先產業品牌。

全球第一季電腦市場部分受到疫情及農曆新年假期影響，出貨量下降9.8%；然而，因疫情的延燒導致遠距辦公、視訊學習人數增加，個人電腦需求大增，宏碁筆電3月份在美國零售市場取得佳績，其中Chromebook不但奪下市場冠軍，銷售更較去年增加2.8倍。

宏碁陸續推出電競桌機，輕薄筆電、Concept D 商用筆電等一系列產品提升毛利率及獲利，本業雖有好轉，但爬升速度仍慢，加上新冠疫情干擾，法人對宏碁上半年業績較為保守。

宏碁去年EPS 0.86元，公佈配發現金股息0.77元，配發率90%。因應新冠肺炎疫情的防疫，宏碁決定變更股東會地點，今年股東常會地點將由原定的台北富信大飯店移師該集團位於桃園龍潭的渴望園區會館。除了變更開會地點之外，該公司積極防疫，在現場將設置股東發燒者隔離安置場所，並採取符合「因應防疫召開股東會之作業指引」的相關措施；當天也將增設紀念品發放地點，同時也鼓勵小股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權，且提供網路直播的功能。

(時報資訊)