男子陳冊因違反居家檢疫規定，四處趴趴走，還失聯79個小時，最後警方在北市南陽街附近的網咖找到他，遭台北市衛生局裁罰100萬元，因陳男未繳罰鍰，被移送行政執行署士林分署強制執行。士林分署15日下午查封他名下位於北市北投、高雄2筆不動產，並赴他戶籍地通知他繳納，若他無法繳納，不排除通知移民署等單位對他限制出境、出海。

士林分署主任執行官林靜怡表示，陳冊3月從北京入境失聯79小時，最後被警方在網咖尋獲，台北市衛生局依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，開罰台幣100萬元。陳冊因限期7天未繳，送行政執行署處理。

林靜怡說，士林分署是在今天收到陳冊的裁罰案，已查出他名下有北投、高雄2筆不動產，雖均設定高額抵押權，但已先進行查封登記，陳冊名下沒有存款，沒有工作，但他2年內出境8次，每次都是3、4天，會考慮對他限制出境。

林靜怡說，士林分署今天下午已派員前往陳冊位於北投的戶籍地，通知他到分署繳納罰鍰，若有困難可以分期償付，由於陳冊被查封的不動產中，北投不動產是他與父母、姊姊共同居住，家人應不致於讓不動產被拍賣。

(中時 )