珊瑚公主號7人返台目前有4人確診，在疫情已發生後，仍照常出遊搭乘郵輪，行政院長蘇貞昌昨天表示，對於明知故犯增加國家醫療資源負擔，會要求衛福部及相關醫護單位，是否能讓他多負一點責任；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，會徵收集中檢疫、檢驗的費用。

然而，根據指揮中心指揮官陳時中於3月17日公布的明知故犯條款，表示不會溯及既往，而珊瑚公主號一行人是2月15日至美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪，該郵輪原定3月19日於阿根廷結束旅程，因阿根廷等多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，導致郵輪在海上漂流多日。

陳時中表示，珊瑚公主號的七名旅客，不算是明知故犯，而是對相關風險應該有所了解。他指出，台灣二月六日就宣布禁止國際郵輪近來，三月六日寶瓶星號實施登船篩檢，且二月五日還曾針對鑽石公主號發細胞簡訊，相關訊息都讓大家知道郵輪存在相關風險，「他們可能感受沒那麼深，所以還是去了」。

陳時中說，沒予以重罰，而是因為他們親身涉險，對於他們將會徵收相關費用，沒有處罰的意思，而是要讓他負擔該部的錢。

「小不忍而亂大謀」。陳時中表示，台灣所有作為和國外強度差很多，現在是勸導期末端，都是有限的限制，國外很多都是封城會是半封城，且疫情相對緩和時他們就會退一步來做，但台灣現在很緩和靠的是國民的素質把防疫撐住，配合的困難度沒有太高，強度不強，大家多忍可以守得更好。

(中時 )