YouTuber阿滴自發性在美國 「紐約時報」(The New York Times)刊登促請支持台灣參與WHO的廣告，WHO在4月15日回覆媒體提問時提出13點回應。對此，外交部肯定WHO開始認真看待台灣的存在，並願意公開討論台灣的參與問題，但這與台灣完整參與世衛組織的會議、機制與活動，仍有很長的距離。

外交部表示，WHO迄今仍無法抗拒來自中國政府的不當政治壓力，秉持專業及中立原則接納台灣完整無礙的參與，甚至在世界衛生組織對疫情的報告中，仍然將台灣當成中國的一部份。

外交部指出，WHO衛生緊急計畫主任Michael Ryan雖曾於本年初公開表示，WHO「已就防治新冠病毒疫情與台灣專家充分溝通及合作」，但事實上，台灣目前的參與仍極其有限，不但有礙我國即時取得第一手疫情資訊，更不利我國向其他國家分享「台灣模式」防疫成果。

外交部強調，台灣自2017年起即未再受邀出席 「世界衛生大會」(WHA) ；自2009年至2019年，我方申請參與187場WHO技術性會議，每次申請的時間均十分冗長，且只受邀參加57場，被拒率高達7成，WHO也多未告知拒絕的原因；台灣的專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡，但WHO仍未同意邀我方參加實驗室網絡；WHO雖將我國專家納入WHO 「國際衛生條例」(IHR)的專家名單，但鮮少邀請我國專家出席相關會議；WHO基於政治考量，無法認證台灣所製造的疫苗，影響我國推動疫苗的研發，也對台灣提供疫苗給有需要的國家造成阻礙。台灣無法參與WHO，不但損害台灣2,300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠於台灣所能提供的協助及經驗分享。

(中時 )